Теперь украинцы смогут получить ряд новых практических услуг и удовлетворить свои потребности в социальной защите от насилия. Об этом 24 каналу рассказала представитель программы UNFPA по вопросам гендерно обусловленного насилия Елена Кочемировская.

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Ситуация в Украине

Кочемировская отметила, что насилие, основанное на основании гендера или по признаку пола, не является исключительно украинской проблемой.

Это действительно та проблема, которая есть во многих европейских странах. Более того, искоренить это и достичь "нулевой" толерантности к насилию – очень сложно. Это займет еще несколько лет. Тем не менее, в 2019 году Украина взяла на себя ответственность, чтобы к 2030 году на эту ситуацию повлиять,

– объяснила эксперт.

По ее словам, Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но дальше был долгий процесс, связанный с ее ратификацией. Также имели место идеологические споры, касавшиеся использования понятия "гендер". Поэтому в Украине существует насилие по признаку пола.

"Начиная с 2017 года наработали не только значительный массив документов, чтобы способствовать преодолению насилия, но и наработана определенная практика в правоохранительных органах, социальных службах, сфере здравоохранения, прокуратуре и судах и т.д. Конечно, это долгий процесс и он немного застопорился из-за агрессии России, но проблема никуда не исчезла", – добавила Кочемировская.

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Что даст Стамбульская конвенция

Пресс-секретарь отметила, что ратификация Стамбульской конвенции и то, что она стала частью законодательства Украины, добавляет очень важные элементы той системы, которая уже сейчас функционирует, в частности систему сервисов и услуг.

Стамбульская конвенция и ее ратификация позволяют помогать пострадавшим, находящимся за границей. Поэтому за ней страны, которые являются частью этого документа, должны "подключаться" к оказанию помощи пострадавшим. Как в Европе наши сограждане смогут получать более эффективную помощь, так и иностранные граждане, которые есть в Украине,

– подчеркнула эксперт.

По ее мнению, в конвенции есть очень четкие принципы, уже ставшие частью предоставления практических услуг. В частности, это ориентация на нужды лиц, нуждающихся в помощи. Все потому, что "документировать, расследовать случаи насилия, преследовать обидчиков – это важно".

"В первую очередь лицо, которое пострадало, должно быть обеспечено, должно получить поддержку, должно быть защищено и получить социально-психологическую, денежную и другие виды помощи. Это те элементы, которые очень важны", – подчеркнула Кочемировская.

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Она также указала, что также речь идет о "подходе государства к каждому случаю насилия".

"То есть это необходимость обеспечить, чтобы государство на это реагировало. Украина, избрав европейский путь и международные глобальные подходы, она на себя это обязательство взяла", – рассказала эксперт.

Представитель UNFPA отметила, что конвенция направлена на реализацию четырех главных принципов:

предоставление услуг и защиты;

предупреждение (изменение общественных подходов, чтобы сделать неприемлемым применение насилия как инструмента конфликтов);

привлечение обидчиков к ответственности;

проектирование политик (создание и восстановление координационных механизмов как на уровне государства, так и на уровне общества).

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Куда обращаться в случае насилия

Пострадавшие от насилия могут обратиться по телефонам национальной "горячей линии" с предупреждением домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации: 0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного). Желающие могут получить психологическую и юридическую консультацию.

В то же время есть национальная "горячая линия" для детей и молодежи: 0 800 500 225 (с мобильного или стационарного) или 116 111 (с мобильного).

Также украинцы могут воспользоваться "горячей линией" психологической поддержки для мужчин: 2345* (Vodafone и Lifecell) и +38 067 752 23 45 (Киевстар).

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