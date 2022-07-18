Украина стала 36 государством-участником договора

Об этом в твиттере сообщила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. Украина передала документы о ратификации Стамбульской конференции 18 июля.

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Сообщается, что Украина стала 36 государством-участником договора.

Я тепло приветствую передачу сегодня Украиной документа о ратификации Стамбульской конвенции. Украина – 36-е государство-участник этого знакового договора,

– говорится в сообщении генерального секретаря Совета Европы.

Что известно о ратификации Стамбульской конференции

Решение о ратификации Стамбульской конференции в Украине откладывалось многие годы. Среди причин была позиция Всеукраинского совета церквей.

Ратификация договора была важной в контексте получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Этот вопрос был чувствительным для Нидерландов и Швеции, которые были скептиками по европейской перспективе Украины.

В конце концов, обе страны согласились поддержать статус кандидата на вступление в ЕС для Украины.

20 июня Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции . "За" проголосовали 259 депутатов, против выступили только 8 народных избранников. 21 июня президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции .

После этого 23 июня Украина получила статус кандидата в члены ЕС .

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