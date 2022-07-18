Україна стала 36 державою-учасницею договору

Про це у твітері повідомила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич. Україна передала документи про ратифікацію Стамбульської конфенції 18 липня.

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Повідомляється, що Україна стала 36 державою-учасницею договору.

Я тепло вітаю передачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна – 36-та держава-учасниця цього знакового договору,

– йдеться у повідомленні генеральної секретарки Ради Європи.

Що відомо про ратифікацію Стамбульської конфенції

Рішення про ратифікацію Стамбульської конфенції в Україні відкладалося багато років. Серед причин була позиція Всеукраїнської ради церков.

Ратифікація договорму була важливою у контексті отримання Україною статусу кандидата у члени ЄС. Це питання було чутливи для Нідерландів та Швеції, які були скептикими щодо європейської перспективи України.

Зрештою обидві країни погодилися підтримати статус кандидата на вступ до ЄС для України.

20 червня Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції. "За" проголосували 259 депутатів, проти виступили лише 8 народних обранців. 21 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Після цього 23 червня Україна отримала статус кандидата у члени ЄС.

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