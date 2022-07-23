Украина подписала конвенцию еще в ноябре 2011 года, но для ратификации соглашения нужно изменить законодательство, в частности, криминализировать ответственность за домашнее насилие.

Читайте также Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции

Конвенция защищает права женщин и мужчин от насилия во всех его проявлениях. Не только от физического, но и экономического и психологического. Все эти темы нуждаются в детальном обсуждении и публичности. Именно снятие табуированности на тему насилия, гласность и ответственность перед законом и неотвратимость наказания помогут если не искоренить это явление полностью, то свести его к минимуму.

Ратификация нами соглашения позволяет экспертам Совета Европы контролировать, как мы придерживаемся взятых на себя обязательств. В то же время Украина сможет требовать усиления ответственности для обидчиков наших граждан за границей, а также потребовать привлечения к ответственности скрывающихся за рубежом обидчиков-украинцев.

Одним из наиболее распространенных мифов о Стамбульской конвенции является мнение, что документ будет регулировать или каким-то образом будет разрушать традиционный брак или институт семьи. Вопрос семейной жизни или структуры семьи не является целью Конвенции.

Напротив, предотвращение насилия, работа с обидчиками, как это отстаивает документ, будут способствовать сохранению брака, семьи и равенства между ее членами.

Опыт Полтавщины в вопросах защиты от насилия

У Полтавщины есть собственный опыт в вопросах защиты от домашнего насилия. В 2017 году в Полтаве было открыто Приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия. За счет средств областного бюджета и Европейского Союза удалось обустроить безопасное пространство, в котором могут временно проживать 25 женщин вместе с детьми.

Тогда это было первое подобное заведение на территории Полтавской области. Впрочем, его опыт стал уникальным и для всей Украины, ведь приют работает на базе неправительственной благотворительной организации "Свет надежды" и имеет несколько источников финансирования.

Эксперт по гендерным вопросам БО "Свет надежды" Надежда Тимошенко рассказала, что в Приюте женщины получают комплексную поддержку.

"У нас организовано не только проживание женщин, каждая из них может получить и социальные услуги, в частности регистрацию временного места жительства, соответственно это дает возможность для трудоустройства и получения определенных выплат. Также у нас есть собственное социальное предприятие, с нашей помощью подопечные могут получить место работы", – отмечает Надежда Тимошенко.

Но одним из самых действенных шагов, по словам эксперта, является именно юридическая фиксация насилия. Женщин поддерживают на всех этапах: в случае необходимости они проходят осмотр у врача, пишут заявление в полицию, следят, чтобы было открыто производство и дело передано в судебные инстанции. Результатом таких действий является получение временного предписания о не приближении обидчика. И в этом вопросе, по словам Надежды Тимошенко, у Полтавщины есть достижения.

Это передовая практика, потому что суды в Полтавской области одни из первых начали давать предписания о запрете на приближение. И это является одним из достижений, в том числе ратификации Стамбульской конвенции,

– говорит эксперт.

В 2021 году на базе Приюта был создан Дневной центр для пребывания женщин, пострадавших от домашнего насилия. При нем женщины могут получить помощь психолога, социальных работников, поучаствовать в различных психологических программах, чтобы повысить личностный потенциал и осознать свою силу.

Сейчас сеть таких заведений в области расширилась, но работают они в формате дневных центров или кризисных комнат в общинах области. Также в Полтаве продолжает работать полноценное убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Получить необходимую помощь в нем могут женщины из любого уголка области. Организация Свет надежды предоставляет услуги, за которые получает средства от общин.

В заключение