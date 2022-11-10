Этот документ станет основанием для формирования будущей городской программы поддержки защитников и защитниц Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Интересно В следующем году более чем на 1 миллиард гривен вырастет поддержка малообеспеченных киевлян, – Кличко

"Киев занимает одно из первых мест по количеству ветеранов в стране. Резкий рост количества ветеранов и членов их семей требует нового подхода в вопросах реинтеграции и социализации участников боевых действий и членов их семей – создание единой системы ветеранской политики в городе. Одобрив Концепцию реинтеграции и поддержки киевлян-ветеранов, мы приближаем Киев к лучшим мировым стандартам поддержки ветеранов и членов их семей. Также Концепция станет основой для формирования новой городской целевой программы поддержки защитников и защитниц Украины", – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что к моменту полномасштабного российского вторжения в Киеве насчитывалось более 31 тысячи ветеранов АТО/ООС. Около 400 киевлян-защитников погибли. На сегодняшний день около 100 тысяч киевлян принимают участие в боевых действиях. И уже 639 павших защитников-киевлян и 5 погибших защитниц.

Концепция содержит такие направления как медицинское обеспечение и психологическая реабилитация, физкультурно-спортивная реабилитация участников боевых действий, в том числе лиц с инвалидностью в результате войны, профессиональная адаптация и трудоустройство. Также Концепция предусматривает создание "Киев милитари хаба" на базе "Центра помощи участникам АТО", популяризацию положительного образа ветерана и цифровую трансформацию сервисов для участников боевых действий.