"Мы понимаем, что из-за войны большое количество киевлян оказались в затруднительном положении и нуждаются в дополнительной поддержке. Город также заботится о защитниках Украины и членах их семей. Поддержка наших воинов является одним из главных приоритетов. Киев находит возможности повысить социальные стандарты для малозащищенных слоев населения. Поэтому мы инициируем изменения в программу "Турбота. Назустріч киянам" и увеличиваем расходы для поддержки отдельных категорий киевлян", – заявил Виталий Кличко.

Изменения почувствуют около 100 тысяч человек. В частности, город планирует увеличить в 1,5 – 2 раза материальную помощь следующим категориям:

- лицам с инвалидностью 1 группы подгруппы А – до 2500 гривен;

- детям с инвалидностью подгруппы А, детям с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, детям-сиротам – до 2 500 гривен;

- лицам с инвалидностью 1 группы, детям с инвалидностью, детям, над которыми установлена опека или попечительство, получателям пособия на детей с тяжелыми перинатальными поражениями, врожденными пороками развития и редкими орфанными заболеваниями – до 2 000 гривен.

Дополнительные выплаты в размере 1000 грн предусмотрены для лиц с инвалидностью 2 группы, получающих государственную помощь.

Новые единовременные выплаты получат семьи, воспитывающие троих и более детей – из расчета два прожиточных минимума на ребенка.

В полтора раза увеличат расходы на материальную помощь киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также увеличивается размер материальной помощи ветеранам войны и членам их семей. В частности, ежегодная помощь киевлянам – ветеранам войны с инвалидностью 1 группы увеличится с 20 до 30 тысяч гривен, 2 группы – с 10 до 20 тысяч.

Кроме того, увеличатся расходы на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий для участников АТО, почти в 2 раза – на социально-психологическую помощь ветеранам войны. Изменения также предусматривают частичную компенсацию приобретения автомобиля для киевлян, потерявших конечности во время защиты Украины.