В сеть выложили компромат с наркотиками на сотрудников Bihus Info: Бигус прокомментировал видео

У сети появился компромат на журналистский проект Bihus.Info. Из видео можно понять, что отдельные сотрудники проекта договорились о покупке наркотиков, а затем и употребили их.

На это видео уже успел отреагировать руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус. Он отметил, что употребляли запрещенные вещества не журналисты из его команды, как говорится в видео.

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Неизвестные сняли видео, где "журналисты" Bihus.Info употребляли наркотики

На видео, которое появилось в сети, можно увидеть, как отдельные сотрудники проекта Bihus.Info планировали празднование новогоднего корпоратива. В частности, некоторым из этих людей приспичило "улучшить" празднование с помощью наркотических веществ.

Несмотря на то, что в заголовке видео указано, что запрещенные вещества якобы употребляли журналисты проекта, на самом деле это не так. Единственной из медийщиков представленных на видео, якобы "заказывающих" наркотики, была журналистка-расследовательница Мария Землянская.

Среди других людей, привлеченных на этом видео, также были:

Анастасия Соснова – помощница по организационным вопросам и SMM-специалист Bihus.Info

Екатерина Чулкова – главный водитель-оператор;

Дмитрий Шанчук – водитель-оператор;

Андрей Толяренко – водитель-оператор;

Богдан Соломахин – ответственный по вопросам безопасности;

Юлия Федун – SMM-специалист.

Из телефонного перехвата становится ясно, что некоторые работники попросили одного из водителей-операторов Дмитрия Шанчука достать запрещенные вещества на корпоратив, в частности, "траву", "фен", MDMA и так далее. Некоторые водители-операторы утверждают, что "не вывезет корпоратив без этих психоделических веществ".

В конце концов, неизвестные показали кадры из самого загородного комплекса под Киевом, где сотрудники праздновали корпоратив. На кадрах можно увидеть, как некоторые из этих людей "нюхают" запрещенные вещества.

В сети появилось видео, где сотрудники Bihus.Info заказывали запрещенные вещества / Видео с ютуб-канала "Народная Правда"

Денис Бигус прокомментировал инцидент с сотрудниками проекта

Наконец руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус записал видео на своем ютуб-канале, где прояснил ситуацию с якобы употребление наркотиков журналистами. Он отметил, что видео записали неизвестные лица скрыто во время новогоднего корпоратива редакции в гостиничном комплексе по Киеву.

Бигус подчеркнул, что употребляли запрещенные вещества операторы, а не журналисты проекта. После инцидента он уволил этих людей и сказал, что сейчас редакция ищет новых людей в команду.

Денис Бигус отреагировал на видеокомпромат в отношении сотрудников проекта / Видео с ютуб-канала Bihus.Info (18+)

В то же время руководитель Bihus.Info подчеркнул, что в отношении сотрудников редакции были применены незаконные действия, в частности прослушивание и съемка.

Во-первых, им прослушивали телефоны, где они обсуждают, что нужно купить, ибо они без этого корпоратив "не вывезут". Во-вторых, в домик, где они жили, установили камеру и сняли процесс применения,

– объяснил в видео Бигус.

Он также сказал, что не будет осуждать никого за употребление "травы". Однако заверил, что его редакцию ждут кадровые чистки.

"Я сейчас достаточно накручен, принимаю рабочие решения на основании того, что делают люди в свободное время. И, пользуясь случаем, – мы ищем операторов. Резюме и, очевидно, справку от наркологов или справку о прохождении рехаба сбрасывайте на почту под этим видео", – сказал руководитель проекта Bihus.Info.

Кроме того, в Bihus.Info подчеркнули, что все, кто сотрудничает с редакцией, сделают тесты на употребление наркотиков. А все результаты проверки будут изложены в телеграм-канале журналистского проекта.