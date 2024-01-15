В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил об очередном зафиксированном случае. Очевидно, оккупанты употребляют наркотические средства, потому что после этого не боятся получить ранения или погибнуть.

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Оккупанты употребляют наркотические и психотропные средства

Как отмечают в ВСУ, россияне все чаще отказываются воевать и идти в штурмы. Поэтому военному руководству приходится искать новые пути для "стимуляции" и "мотивации" оккупантов.

Так, российским захватчикам начали выдавать наркотические и психотропные средства. Они искажают чувство реальности и ведут к гибели оккупантов. В частности, такой эксперимент проводят с личным составом 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Употребляющие их солдаты легче соглашаются на штурмы, не опасаясь ранений или гибели,

– объяснили в Генштабе.

Это не первый подобный случай

В ВСУ и ранее сообщали о случаях, когда россияне массово употребляли наркотики. Об этом даже писали российские СМИ, однако в обществе не были удивлены. Так, в сети сообщалось, что периодически российских военных разоблачают на употреблении мефедрона или солей, однако их отправляют не под суд, а в штурмовые отряды "Шторм Z". Там вместе с завербованными заключенными их бросают на первую линию фронта.

Александр Штупун также рассказывал, что россияне употребляют алкоголь и наркотики прямо в окопах на линии столкновения. Он предположил, что оккупанты таким образом развлекаются. И такое занятие довольно распространено среди российских захватчиков.

К слову, об употреблении наркотиков среди захватчиков также сообщалось и в Израиле, правда, говорилось не о россиянах, а о боевиках ХАМАС. У задержанных и ликвидированных террористов находили таблетки каптагона – это амфетаминный наркотик, который еще называют кокаином для бедных. Он также искажает реальность, под действием этого вещества не хочется спать, исчезает чувство тревоги и можна оставаться сосредоточенным в течение нескольких суток. Каптагон в определенной степени устраняет страх и голод.