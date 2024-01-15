У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про черговий зафіксований випадок. Вочевидь, окупанти вживають наркотичні засоби, бо після цього не бояться отримати поранення чи загинути.

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Окупанти вживають наркотичні та психотропні засоби

Як зазначають у ЗСУ, росіяни все частіше відмовляються воювати і йти у штурми. Тому військовому керівництву доводиться шукати нові шляхи для "стимуляції" та "мотивації" окупантів".

Так, російським загарбникам почали видавати наркотичні та психотропні засоби. Вони спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі окупантів. Зокрема, такий експеримент проводять з особовим складом 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії.

Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на штурми, не побоюючись поранень або загибелі,

– пояснили в Генштабі.

Це не перший такий випадок

У ЗСУ й раніше повідомляли про випадки, коли росіяни масово вживали наркотики. Про це навіть писали російські ЗМІ, однак в суспільстві не були здивовані. Так, у мережі повідомляли, що періодично російських військових викривають на вживанні мефедрону або солей, однак їх відправляють не під суд, а в штурмові загони "Шторм Z". Там разом із завербованими ув'язненими їх кидають на першу лінію фронту.

Олександр Штупун також розповідав, що росіяни вживають алкоголь та наркотики прямісінько в окопах на лінії зіткнення. Він припустив, що окупанти у такий спосіб розважаються. І таке заняття є доволі поширеним серед російських загарбників.

До слова, про вживання наркотиків серед загарбників також повідомляли й в Ізраїлі, щоправда, мовилося не про росіян, а про бойовиків ХАМАС. У затриманих та ліквідованих терористів знаходили пігулки каптагону – це амфетамінний наркотик, який ще називають "кокаїном для бідних". Він також спотворює реальність, під дією цієї речовини не хочеться спати, зникає відчуття тривоги й можна залишатися зосередженим протягом кількох діб. Каптагон певною мірою також усуває страх і голод.