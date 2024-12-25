Ворог здійснив масовану атаку на Україну. Першим під ударами противника опинився Харків. Близько 06:00 окупанти розпочали гатити по місту балістикою, запущеною з Бєлгородської області, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення мера Ігоря Терехова.

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Десятками ракет Росія влучила по Харкову

За словами мера, загарбники випустили по Харкову 12 ракет. Всі вони були націлені по котельнях, по ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики.

Внаслідок обстрілу Укренерго введені спеціальні графіки відключення світла. Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго.

Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення. На теперішній час постраждали 4 людини. Також вранці Харків атакували кілька "Шахедів", внаслідок чого пошкоджень зазнали кілька приватних будинків.

Наслідки прильоту "Шахеда" в Основ'янському районі / Фото Суспільне

До слова, як розповів президент Зеленський, загалом на Різдво Росія випустила по Україні понад 70 ракет і сотню дронів.