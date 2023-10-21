Контингент, який потрапляє на передові позиції, звиклий до вживання заборонених речовин. Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, додавши, що від окупантів на полі бою багато не очікують.

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Чи впливає вживання заборонених речовин на боєздатність росіян

Періодично російських військових викривають на вживанні мефедрону або солей, і відправляють їх не під суд, а в штурмові загони "Шторм. Там разом із завербованими ув'язненими їх кидають на першу лінію фронту.

Росія ніколи не відзначалась якісним особовим складом. Насправді якогось стратегічного впливу масове вживання наркотичних речовин на лінії бойового зіткнення на їхню ефективність немає. Бо й від особового складу немає особливих очікувань,

– наголосив Тарас Жовтенко.

Головне завдання, яке перед рядовими військовими ставить їхнє командування, максимально ефективно взяти участь у так званих "м'ясних" штурмах. А також відвернути на себе увагу та сили українських захисників.

"Чи буде він (окупант – 24 Канал) при цьому під впливом алкоголю або хімічних речовин, чи він просто "турбопатріот", який добровільно все це робить, російське командування абсолютно не цікавить", – зазначив Жовтенко.

Ситуація з вживанням наркотиків відома російському командуванню. Зрештою, можна припустити, що це штучно підтримують у ворожому війську, адже заборонені речовини якось поставляють на фронт.

Тарас Жовтенко про наслідки вживання наркотиків для російських військових: дивіться відео

Для росіян це – звичне діло

Вживання хімічних речовин для російського командування – це, до певної міри, спосіб контролю над солдатами. А також один зі способів примушувати їх виконувати накази.

З одного боку, це створює певні проблеми в окремих випадках, але стратегічно це не впливає на те, що російські війська на передовій втрачатимуть боєздатність. Враховуючи контингент, в переважній більшості, там люди, які мають досвід вживання хімічних речовин,

– підкреслив експерт з міжнародної безпеки.

У російських військкоматах зараз здебільшого набирають людей із глибинок, для яких алкоголь або наркотики – спосіб розважитись в умовах безробіття.

Тому, якщо це не набуде більш масового характеру, ситуація не вийде з-під контролю російських командирів, це навряд чи позначиться на якості боєздатності росіян.

Проблеми росіян на фронті: що відомо