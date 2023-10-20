Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він наголосив, що такі розмови нашій розвідці вдалося перехопити, передає 24 Канал.

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Андрій Юсов розповів, що в української розвідки є перехоплення розмов окупантів, які були записані після того, як наша держава завдала ударів по окупованих летовищах у Бердянську й Луганську. Представник ГУР МО зазначив, що вони підтверджують втрати, які завдали їм українські солдати.

Справді, ті окупанти, які перебувають на передовій, на тих позиціях, які були вражені, констатують великі втрати техніки, особового складу,

– сказав він.

Юсов також відзначив, що кожного разу цікаво слухати подібні перехоплення, коли окупант говорить своїм родичам, до прикладу дружині чи матері, які перебувають на території Росії про всі втрати, а вони щиро дивуються тому, що пропаганда зовсім про інше говорить.

Наостанок представник ГУР МО сказав, що росіяни, які воюють в Україні, загалом розповідають, що на фронті повний жах, величезні втрати, а тим, кому пощастило, той став "трьохсотим". Крім того, загарбники також говорять про втрати у техніці й критику командного складу від нижчих до вищих щаблів.

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