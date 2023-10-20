Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он подчеркнул, что такие разговоры нашей разведке удалось перехватить, передает 24 Канал.
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В ГУР рассказали о бедствии россиян по поводу вертолетов
Андрей Юсов рассказал, что у украинской разведки есть перехват разговоров оккупантов, которые были записаны после того, как наше государство нанесло удары по оккупированным аэропортам в Бердянске и Луганске. Представитель ГУР МО отметил, что они подтверждают потери, причиненные им украинскими солдатами.
Действительно, находящиеся оккупанты на передовой на тех позициях, которые были поражены, констатируют большие потери техники, личного состава,
– сказал он.
Юсов также отметил, что каждый раз интересно слушать подобные перехваты, когда кафир говорит своим родственникам, к примеру жене или матери, которые находятся на территории России обо всех потерях, а они искренне удивляются тому, что пропаганда совсем о другом говорит.
Напоследок представитель ГУР МО сказал, что воюющие в Украине россияне вообще рассказывают, что на фронте полный ужас, огромные потери, а тем, кому повезло, тот стал "трехсотым". Кроме того, захватчики также говорят о потерях в технике и критике командного состава от более низких до высших ступеней.
ССО успешно уничтожили вертолеты россиян
- Силы специальных операций ночью 17 октября провели успешную атаку на аэродромы оккупантов в Бердянске и Луганске. В частности, там наши защитники оккупантам безумных потерь в личном составе и технике.
- Среди уничтоженной техники были: девять вертолетов различных модификаций, специальная техника, которая располагалась на аэродромах, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов. Также на аэродромах были повреждены взлетные полосы аэродромов.
- В сети впоследствии стали распространять фото обломков ракет, по которым могли ударить по аэродромам. В частности, по номерам маркировки это оружие похожа на ракеты ATACMS кассетного типа.
- Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила ракеты ATACMS от США и уже успешно применила их. Правда, где именно президент не рассказал.