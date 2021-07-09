Совершил ДТП в центре Львова: медики подтвердили состояние наркоопьянения нардепа Юрченко – фото

Во Львове 8 июля нардеп Александр Юрченко, находясь за рулем автомобиля Mustang, въехал в Volkswagen Jetta. Медики подтвердили, что народный избранник находился в состоянии наркоопьянения.

Юрченко отрицал выводы врачей. Также он отказался подписывать протокол.

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Экспертиза подтвердила у Юрченко состояние наркоопьянения

Народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в фейсбуке протокол патрульной полиции, который составили на экс-члена фракции "Слуга народа" 32-летнего нардепа Александра Юрченко. Также он обнародовал выводы медосмотра, который подтвердил, что нардеп находился в состоянии наркотического опьянения во время совершения ДТП.

Юрченко 8 июля на площади Мицкевича в центре Львова за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta. После этого он напал на водителя.

Пострадавший Всеволод Боровец рассказал в комментарии ZAXID.NET, что координация движений нардепа была нарушена, а зрачки – расширены. Также мужчина добавил, что экспресс-тест Александра Юрченко показал наличие MDMA.

Заключение врачей / Фото Гео Лероса

Протокол патрульной полиции / Фото Гео Лероса