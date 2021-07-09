Вчинив ДТП у центрі Львова: медики підтвердили стан наркосп'яніння нардепа Юрченка – фото

У Львові 8 липня нардеп Олександр Юрченко, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Медики підтвердили, що народний обранець перебував у стані наркосп'яніння.

Юрченко заперечив висновки лікарів. Також він відмовився підписувати протокол.

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Експертиза підтвердила у Юрченка стан наркосп'яніння

Народний депутат Гео Лерос опублікував на своїй фейсбук-сторінці протокол патрульної поліції, який склали на ексчлена фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка. Також він оприлюднив висновки медогляду, який підтвердив, що 32-річний нардеп перебував у стані наркотичного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Ось протокол нардепа Юрченка та висновок лабораторії, що ще раз підтверджують, що народний обранець від "Слуги народу" був у стані наркотичного сп'яніння

– зазначив Лерос.

За його словами, Юрченко намагається відкрити кримінальну справу на львів'янина, в авто якого він в'їхав.



Висновок лікарів / Фото Гео Лероса

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Коротко про ДТП за участю Юрченка

Юрченко 8 липня на площі Міцкевича, виїжджаючи з платного паркувального майданчика за кермом Ford Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta.

Постраждалий водій почав знімати подію на відео. Тоді Юрченко напав на чоловіка.

Постраждалий Всеволод Боровець розповів, що координація рухів нардепа була порушена, а зіниці – розширені.

Також, за інформацією ZAXID.NET, чоловік додав, що експрес-тест Юрченка показав наявність MDMA.

Наразі у патрульній поліції не коментують результати перевірки на наркотики учасників цієї аварії.

Дивіться відео з місця ДТП:

Протокол патрульної поліції / Фото Гео Лероса