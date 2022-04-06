Создали программу помощи для уязвимых семей с детьми, пострадавшими от войны

Международная организация ЮНИСЕФ вместе с украинским правительством наработали и приняли постановление, по которому начинает работать программа денежной помощи для семей с детьми, пострадавшими из-за войны войны и нуждающихся в финансовой поддержке.

Об этом заявила глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 6 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее брифинг.

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Мы понимаем, что вы потеряли жилье и возможность нормально жить и сейчас у вас есть неотложные потребности, которые нужно удовлетворить. Поэтому размещение, получение продуктов питания, медикаментов, медицинской помощи, это все, что будет покрывать, частично по крайней мере, эта программа. Она создана для наиболее уязвимых граждан, которые в ней очень нуждаются,

– заявила Ирина Верещук.

Кто может получить дополнительную помощь

Право на получение дополнительной помощи имеют следующие категории населения:

Семьи, в состав которых входят трое и более детей, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;

Семьи, в состав которых входят двое и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

Какой размер помощи и как получить

Выплата денежной помощи в рамках этой программы производится дополнительно, независимо от других видов пособия. Сумма денежной помощи в месяц составляет 2200 гривен на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. Выплата пособия за три месяца производится единовременно.

Чтобы таким семьям получить денежную помощь, одному из совершеннолетних членов семьи необходимо заполнить форму на сайте ЮНИСЕФ. Указанные родители или родители-воспитатели также могут подавать заявку.

"Мы призываем другие международные организации приобщаться к совместной работе с украинским правительством, чтобы нашим людям становилось легче. А Украина скорее победила", – добавила Верещук.

Вечерний брифинг Верещук за 6 апреля: смотрите видео