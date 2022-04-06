Створили програму допомоги для вразливих сімей з дітьми, які постраждали від війни

Міжнародна організація ЮНІСЕФ разом з українським урядом напрацювали та прийняли постанову, за якою починає працювати програма грошової допомоги для родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки.

Про це заявила глава Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 6 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її брифінг.

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Ми розуміємо, що ви втратили житло та можливість нормально жити і зараз у вас є нагальні потреби, які треба задовільнити. Тому розміщення, отримання продуктів харчування, медикаментів, медичної допомоги, це все що буде покривати, частково принаймні, ця програма. Вона створена для найбільш вразливих громадян, які її дуже потребують,

– заявила Ірина Верещук.

Хто може отримати додаткову допомогу

Право на отримання додаткової допомоги мають такі категорії населення:

Сім'ї до складу, яких входять троє і більше дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;

Сім'ї до складу, яких входять двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Який розмір допомоги та як її отримати

Виплата грошової допомоги в рамках цієї програми здійснюється додатково, незалежно від інших видів допомоги. Сума грошової допомоги на місяць становить 2 200 гривень на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. Виплата допомоги за три місяці відбувається одноразово.

Щоб таким родинам отримати грошову допомогу, один з повнолітніх членів сім'ї необхідно заповнити форму на сайті ЮНІСЕФ. Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку.

"Ми закликаємо інші міжнародні організації долучатися до спільної роботи з українським урядом, щоб нашим людям ставало легше. А Україна швидше перемогла", – додала Верещук.

Вечірній брифінг Верещук за 6 квітня: дивіться відео