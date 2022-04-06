Як саме це роблять, розповіла глава Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 6 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її звернення.

Зауважте За сьогодні вдалося евакуювати майже 5 тисяч людей, – Верещук

"Я знаю, що вам важко"

Вона розповіла, що зараз держава працює над тим щоб організувати гуманітарні коридори в заблоковані громади. Це потрібно, щоб завезти туди необхідні гуманітарні вантажі та вивезти людей. Також Верещук звернулася до влади Херсону.

Я знаю, що вам важко. Якщо вам сьогодні не вдалося відкрити гуманітарні коридори, це не означає, що цього не трапиться завтра,

– сказала віцепрем'єрка.

Вона додала, що місцевій владі не потрібно опускати руки у зневірі. Адже лише у спільній боротьбі ми можемо перемогти нашого ворога.

Вечірній брифінг Верещук за 6 квітня: дивіться відео