З Маріуполя виїхала 1 171 людина

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона заявила, що 6 квітня евакуйовано 4 892 людини.

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За інформацією Верещук, з блокадного Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них:

1 171 людина – з Маріуполя;

2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе.

На Луганщині евакуйовано 1206 людей з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське.

Із Запоріжжя сьогодні виїхала колона з 11 автобусів для евакуації

Міністерка повідомила, що із Запоріжжя 6-го квітня виїхала колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя та Токмака.

Наразі ці автобуси перебувають в місті Василівка і продовжать рух зранку. Також у четвер із Запоріжжя вирушать автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ.

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