Из Мариуполя выехал 1 171 человек

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она заявила, что 6 апреля эвакуированы 4 892 человека.

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По информации Верещук, из блокадного Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах до Запорожья доехали 3 686 человек. Из них:

1 171 человек – из Мариуполя;

2 515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.

В Луганской области эвакуированы 1 206 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное.

Из Запорожья сегодня выехала колонна из 11 автобусов для эвакуации

Министр сообщила, что из Запорожья 6-го апреля выехала колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака.

Сейчас эти автобусы находятся в городе Васильевка и продолжат движение утром. Также в четверг из Запорожья отправятся автобусы для эвакуации людей из города Бердянск.

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