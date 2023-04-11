Спартака Субботу называют аферистом: все о громком расследовании и ответе на него

Сеть всколыхнула расследование о популярном психологе и авторе шоу "Подкаст Терапия" Спартака Субботу. В нем говорится, будто Спартак выдавал себя не за того, кем он является на самом деле.

Расследование провел коллега Субботы, психотерапевт и блоггер Илья Полуденный. Он опубликовал пятисерийный документальный фильм "Сотердей. Человек, играющий спектакль".

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Спартак мог выдавать себя за кандидата наук

Полуденный утверждает, что Спартак 5 лет выдавал себя кандидатом наук еще до защиты диссертации. Также он якобы лгал о регалиях психиатра и врача-психолога и о публикации в авторитетной базе Scopus.

В частности, расследователь отмечает, что Суббота защитился в ХМАПО 7 декабря 2021 года, а научную степень официально получил 7 апреля 2022 года. Однако, по его утверждениям, с 2017 г. выходило множество материалов, где Спартак указывается как кандидат психологических наук. Таким образом, Полуденный подытоживает, что Спартак Суббота лжет о своих научных регалиях.

Ранее Спартак заявлял, что его статью публиковали в Sсоpus. Расследователь выяснил, что в базе Scopus не проиндексирована ни одна научная статья, автором которой был бы Спартак Суббота.

Кроме того, по словам Полуденного, Суббота не является когнитивно-поведенческим терапевтом и схема-терапевтом, поскольку не является членом УАКПТ с 2020 года, а также не является аккредитованным специалистом.

Есть ли у Спартака медицинское образование

Более того, Полуденный заявляет, что суббота не имеет медицинского образования. Удалось выяснить, что Суббота учился в НПУ имени М.П. Драгоманова по специальности "психология" и получил квалификационный уровень "бакалавр".

Однако расследователь не обнаружил фактов, подтверждающих наличие медицинского образования у Спартака. Сам он только раз утверждал об учебе в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Однако никто из опрошенных преподавателей и студентов не видел Субботу в университете в 2006-2014 годах, когда он должен там учиться.

Расследование о Спартаке Субботу: видео

Интимные отношения с клиентками

Полуденный говорит, что Суббота потерял членство в УАКПТ и из-за того, что грубо нарушал этику, вступая в эротические отношения с клиентками.

Психолог и член Национальной психологической ассоциации Артем Осипян рассказал, что к нему обращались около 5 бывших клиенток Спартака с жалобами на нарушение этики. Одна из женщин отмечала, что поэтому ей трудно доверять психологам.

Связи с ОПЗЖ

Автор расследования обнаружил, что Спартак сотрудничал с аналитическим исследовательским центром "Seetarget", связывающимся со скрытым пиаром запрещенной "ОПЗЖ".

Суббота с конца 2019 года начала работу в Институте когнитивного моделирования. Обе организации были подмечены в связях с этой партией.

Также расследователь утверждает, что Спартак Суббота никогда не работал в Службе безопасности Украины, хотя работал в "СБУ" – частной охранной фирме ООО "Союз Безопасности Украины". То есть это манипулирование аббревиатурами.

Ответ Спартака Субботы

По словам Полуденного, настоящее имя Спартака с рождения – Александр. Он вроде бы изменил его в 2014 году.

Суббота после публикации расследования отреагировал на скандал в своем инстаграммы. Он отметил, что это не первый хейт, с которым он встречается.

Я это переживу, но я не позволю оскорблять свою аудиторию, обзывать ее и делать выводы по поводу слушающих меня людей. Это какие-то неправильные выводы... Если человек завидует или чем-то недоволен, то это его персональная проблема,

– заявил Спартак.

Он добавил, что часть расследования успел прочесть, однако еще не полностью.