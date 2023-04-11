Спартака Субботу називають аферистом: все про гучне розслідування та відповідь на нього

Мережу сколихнуло розслідування про популярного психолога та автора шоу "Подкаст Терапія" Спартака Субботу. У ньому мовиться, нібито Спартак видавав себе не за того, ким він є насправді.

Розслідування провів колега Субботи, психотерапевт і блогер Ілля Полуденний. Він опублікував п’ятисерійний документальний фільм "Сатердей. Людина, яка грає спектакль".

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Спартак міг видавати себе за кандидата наук

Полуденний стверджує, що Спартак 5 років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації. Також він нібито брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога й про публікацію в авторитетній базі Scopus.

Зокрема, розслідувач зазначає, Суббота захистився в ХМАПО 7 грудня 2021 року, а науковий ступінь офіційно здобув 7 квітня 2022 року. Однак, за його твердженнями, з 2017 року виходило безліч матеріалів, де Спартак вказується як кандидат психологічних наук. Таким чином Полуденний підсумовує, що Спартак Суббота бреше про свої наукові регалії.

Раніше Спартак заявляв, що його статтю публікували в Sсopus. Розслідувач з'ясував, що в базі Scopus не проіндексовано жодної наукової статті, автором якої був би Спартак Суббота.

Крім того, за словами Полуденного, Суббота не є когнітивно-поведінковим терапевтом та схема-терапевтом, бо не є членом УАКПТ з 2020 року, а також не є акредитованим спеціалістом.

Чи є в Спартака медична освіта

Ба більше, Полуденний заявляє, що Суббота не має медичної освіти. Вдалось з'ясувати, що Суббота навчався в НПУ імені М.П Драгоманова за спеціальністю "психологія" і здобув кваліфікаційний рівень "бакалавр".

Однак розслідувач не виявив фактів, які б підтверджували наявність медичної освіти в Спартака. Сам він лише раз стверджував про навчання у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Однак ніхто з опитаних викладачів та студентів не бачив Субботу в університеті у 2006 – 2014 роках, коли він мав би там навчатись.

Розслідування про Спартака Субботу: відео

Інтимні стосунки з клієнтками

Полуденний каже, що Суббота втратив членство в УАКПТ й через те, що грубо порушував етику, вступаючи у еротичні стосунки з клієнтками.

Психолог і член Національної психологічної асоціації Артем Осипян розповів Полуденному що до нього звертались близько 5 колишніх клієнток Спартака зі скаргами на порушення етики. Одна з жінок зазначала, що через це їй важко довіряти психологам.

Зв'язки з ОПЗЖ

Автор розслідування виявив, що Спартак співпрацював з аналітичним дослідницьким центром "Seetarget", який пов'язують з прихованим піаром забороненої "ОПЗЖ".

Суббота з кінця 2019 року почав працювати в Інституті когнітивного моделювання. Обидві організації були помічені у зв'язках з цією партією.

Також розслідувач стверджує, що Спартак Суббота ніколи не працював в Службі безпеки України, хоча працював в "СБУ" – приватної охоронної фірми ТОВ "Спілка Безпеки України". Тобто це маніпулювання абревіатурами.

Відповідь Спартака Суботи

За словами Полуденного, справжнє ім'я Спартака від народження – Олександр. Він начебто змінив його в 2014 році.

Суббота після публікації розслідування відреагував на скандал у своєму інстаграмі. Він зазначив, це не перший хейт, з яким він зустрічається.

Я це переживу, але я не дозволю ображати свою аудиторію, обзивати її і робити висновки з приводу людей, які мене слухають. Це якісь неправильні висновки...Якщо людина заздрить або чимось незадоволена, то це її персональна проблема,

– заявив Спартак.

Він додав, що частину розслідування встиг прочитати, однак ще не повністю.