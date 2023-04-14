Спартак Суббота пообещал "разрушение вымышленных обвинений": в пример привел Иисуса
Источник:Спартак Суббота
Соведущий "Подкаст-терапии" и психолог Спартак Суббота отрицает обвинения в мошенничестве и пообещал опубликовать опровержение "клеветы". Вместе с адвокатами он планирует свою защитную линию.
Психолог заверил, что будет защищать свою репутацию до конца. Он призвал украинцев подвергнуть сомнению правдивость опубликованных против него данных и пообещал во всем разобраться.
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Вчера провел плодотворную встречу с адвокатами, затем работал в обычном режиме, а как только пришел с тренировки и включаюсь в процесс своей защиты. Да, именно защиты. Потому что когда на тебя нападают, ты должен защищаться,
– написал Суббота.
Спартак Суббота вспомнил пример Иисуса
Он также отметил, что ничего нового в происходящем нет и решил привести в пример истории взаимоотношений народа и Иисуса Христа. При этом подчеркнул, что ни в коем случае не равняет себя с Господом. Якобы только хочет показать, что поведение общества всегда было одинаковым.
Приведу пример из социальной психологии: Иисус Христос, библейский герой. Сначала люди кричали ему "слава" и обожали. Чуть позже эта же толпа перед Пилатом кричала "распни его!", хотя он не сделал им ничего плохого. Большинство даже не знало его. Но общественное мнение изменилось, его распяли, а затем общественное мнение снова изменилось и вы сами знаете, что было дальше,
– написал Суббота.
Шаг за шагом обещает разрушать обвинения
Спартак Суббота подчеркнул, что планирует бороться за свою репутацию до конца и пообещал постепенно публиковать в соцсетях "разрушение придуманных обвинений".
"Когда истина будет доказана, в близком кругу останутся только те, кто находился рядом в эти дни. И снова привел христианскую притчу: "Кто святой – пусть первый бросит камень".
"Но часто оказывается, кто бросает камни – далек от святости", – подытожил психолог.
Расследование о Спартаке: главное
- Психотерапевт Илья Полуденный 7 месяцев проводил расследование относительно деятельности, образованию и научной степени Спартака Субботы – результатом стал 5-серийный фильм-разоблачение.
- Согласно расследованию, у Субботы нет медицинского образования, он приписывал себе регалии психолога и психотерапевта.
- А еще 5 лет выдавал себя кандидатом наук – до защиты диссертации и врал о публикации в Scopus.
- Помимо этого, Полуденный утверждает, что Суббота грубо нарушал этику, вступая в эротические отношения с клиентками.