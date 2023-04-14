Спартак Суббота пообіцяв "руйнування вигаданих звинувачень": у приклад навів Ісуса

Співведучий "Подкаст-терапії" та психолог Спартак Суббота заперечив звинувачення у шахрайстві і пообіцяв опублікувати спростування "наклепу". Разом з адвокатами він планує свою лінію захисту.

Психолог запевнив, що захищатиме свою репутацію до кінця. Він закликав українців поставити під сумнів правдивість опублікованих проти нього даних і пообіцяв у всьому розібратися.

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Вчора провів плідну зустріч з адвокатами, потім працював у звичному режимі, а щойно прийшов з тренування і вмикаюся у процес свого захисту. Так, саме захисту. Тому що коли на тебе нападають, ти маєш захищатися,

– написав Суббота.

Спартак Субота пригадав приклад Ісуса

Він також зазначив, що нічого нового в тому, що відбувається, немає і вирішив навести у приклад історії взаємин народу та Ісуса Христа. При цьому наголосив, що в жодному разі не рівняє себе з Господом. Мовляв, лише хоче показати, що поведінка суспільства завжди була однаковою.

Наведу приклад із соціальної психології: Ісус Христос, біблійний герой. Спочатку люди кричали йому "слава" і обожнювали. Трохи пізніше цей же натовп перед Пілатом кричав "розіпни його!", хоча він не зробив їм нічого поганого. Більшість навіть не знали його. Але громадська думка змінилася, його розіп'яли, а потім громадська думка знову змінилася і ви самі знаєте, що було далі,

– написав Субота.

Крок за кроком обіцяє руйнувати звинувачення

Спартак Субота наголосив, що планує боротися за свою репутацію до кінця і пообіцяв поступово публікувати у соцмережах "руйнування вигаданих звинувачень".

"Коли істина буде доведена, у близькому колі залишаться тільки ті, хто знаходився поряд у ці дні. І знову навів християнську притчу: "Хто святий – нехай перший жбурне камінь".

"Але часто виявляється, хто жбурляє каміння — далекий від святості", — підсумував психолог.

Розслідування про Спартака: головне

Психотерапевт Ілля Полудьонний 7 місяців проводив розслідування щодо діяльності, освіти та наукового ступеню Спартака Субботи – результатом став 5-серійний фільм-"викриття".

Згідно з розслідуванням, у Субботи немає медичної освіти, він приписував собі регалії психолога та психотерапевта.

А ще 5 років видавав себе за кандидата наук – до захисту дисертації й брехав про публікацію в Scopus.

Крім цього, Полудьонний стверджує, що Суббота грубо порушував етику, вступаючи в еротичні стосунки з клієнтками.

співведучий "Подкаст-терапії" Євген Янович скасував усі тури зі Спартаком Субботою і заявив, що нові випуски шоу не виходитимуть.