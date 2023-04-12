Автор розслідування – психотерапевт і блогер Ілля Полудьонний. Він опублікував п’ятисерійний документальний фільм "Сатердей. Людина, яка грає спектакль".

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Як українці реагують на розслідування про Спартака Субботу

Полудьонний припускає, що Суббота може не мати медичної освіти, а тоді його психотерапевтична практика вважається злочином.

У розслідуванні також є свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку та плутанину Спартака у методах терапії.

Українці почали ділитися у мережі своїми враженнями від розслідування. 24 Канал зібрав добірку мемів про "відомого психолога". Виявилося, що завдяки розслідуванню про Спартака Субботу дізналися навіть ті, хто раніше про нього не чув.

Зокрема, Спартака порівнюють з Алі Шехайтлі, який відомий за каналом "Instructor.ua", а також з колишнім радником ОП Олексієм Арестовичем.



Реакція мережі на розслідування / Скриншот



Добірка мемів / Скриншот



Порівняння з Алі Шехайтлі / Скриншот

Також й згадали про те, що Спартака викрили не в п'ятницю, а посеред тижня.



Реакція українців / Скриншот



"Спартака викрили посеред тижня" / Скриншот

Про Спартака Субботу дізналися ті, хто не чув про нього нічого до розслідування, і відразу ж зрозуміли, "хто він".



Спартака порівнюють з Арестовичем / Скриншот



Реакція мережі / Скриншот

Добірка комічних реакцій про Спартака Субботу: дивіться фото

Головне про розслідування

Полудьонний витратив сім місяців на збір та аналіз фактів, які нібито свідчать про наступне:

протягом майже пʼяти років Спартак Суббота публічно позиціонував себе як кандидат психологічних наук, не маючи цього ступеня.

У розслідуванні повідомляють, що за наказом МОН Суббота офіційно здобув ступінь кандидата психологічних наук лише 7 квітня 2022, але в пресі почав презентувати себе як фахівця, що має такий ступінь, ще у 2017 році.

Суббота не має медичної освіти, не є психіатром і медичним психологом, як зазвичай презентує себе

Спартак Суббота 1992 року народження, пише Полудьонний.

"Проводимо розрахунки і доходимо до висновку, що, якщо він закінчив інтернатуру з психіатрії у 2014 році, то він мав би вступити в Богомольця в 2005/2006 році! 2014 (рік закінчення інтернатури) -1,5 (тривалість інтернатури) -1 (програма перекваліфікації з "медичної психології" на "лікувальна справа") – 6 (тривалість навчання на медико-психологічному факультеті) = 2005/2006 рік вступу. А враховуючи, що Спартак Суббота 1992 року народження, йому на той час мало бути 14/15 років", – зазначив Полудьонний.

Суббота поширює антинаукову інформацію.

Полудьонний посилається на вчених, які ознайомилися із дисертацією Субботи і "мають багато питань не тільки до етики, але і до якості написання самої дисертації". На думку автора розслідування, тези, які висуває у своїй роботі Суббота, мають дещо спільне із "псевдонауковими нацистськими расовими теоріями, які намагалися довести, що фізіологія впливає на розвиток особистості, і вводили поняття домінантної і більш елітарної раси, ніж інші".

порушував професійну етику

Автор розслідування зв’язався із психотерапевтом Артемом Осипяном, який вчився і певний час товаришував із Спартаком Субботою. Осипян розповів, що Суббота "дозволяє собі романтичні стосунки з клієнтками".