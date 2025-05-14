Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи в Запорізькій області
О 1:52 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про загрозу ударних дронів – почала працювати протиповітряна оборона.
Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Вінницькій та Житомирській областях. Відомо про "Шахеди" з Житомирської області на Хмельниччину.