Осиротели из-за России: трогательная история спасения брата и сестренки из Торского

Из-под вражеских обстрелов недавно вывезли брата и сестричку – 9-летнего Андрея и 10-летнюю Олю. Их отца убил вражеский снаряд, разорвавшийся во дворе.

В момент взрыва дети находились в доме и чудом остались в живых. Их спасли правоохранители, волонтеры и госпитальеры. Андрей и Оля находятся в безопасном месте.

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Российские оккупанты убили отца

Семья жила в селе Торское Лиманской общины, почти ежедневно страдающей от вражеских ударов. Полицейские регулярно приезжали в семью и просили их эвакуироваться. В последний раз стражи порядка наведывались неделю назад, однако отец категорически отказался.

"Волонтеры предлагали главе семьи жилье и даже работу в другом регионе Украины. Также мы пообещали, что дети будут проживать и учиться в комфортных условиях. Но мужчина написал нам официальный отказ. А вечером позвонили по телефону местные жители и сообщили, что отца семьи не стало ", – рассказал временный исполняющий обязанности начальника отдела полиции №3 Игорь Угневенко.

Оккупанты еще раз открыли огонь по селу. Один из их снарядов прилетел во двор дома, где жила семья. Отец тогда был на улице и получил осколочные ранения. В результате 51-летний мужчина погиб на месте.

К нам во двор попал снаряд. Папа в это время был на улице, он как раз собирался зайти в дом, но не успел, его убило. Мы очень испугались и спрятались,

– рассказал мальчик.

Мать детей умерла 4 года назад, поэтому мужчина воспитывал их самостоятельно.

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Детей вывезли в безопасное место

После трагедии Андрея и Олю забрали соседи. Они же позвонили в полицию и попросили о помощи.

Правоохранители организовали эвакуационный рейс и вместе с волонтерами и госпитальерами отправились за детьми. Мальчик согласился ехать сразу, а его сестра очень боялась, что их отвезут в детский дом.

Мы раньше уже приезжали к этим ребятишкам, они нас знали. Поэтому удалось успокоить девочку и уговорить ее поехать вместе с братом в более безопасное место,

– рассказал участковый офицер полиции Артем Меденцев.

Спасатели уехали двумя машинами. В одной везли детей, а в другой – труп отца, чтобы их не травмировать. Позже волонтеры вернулись за вещами Андрея и Оли.

В настоящее время дети находятся в Покровском районе – у родной тети. Она также имеет ребенка, поэтому ювенальные полицейские предложили эвакуироваться семье. Находиться в Донецкой области сейчас опасно, а дети уже и так пережили достаточно горя. Поэтому соцслужбы уже начали подыскивать для семьи жилье в более безопасном регионе страны.

Детей увезли в безопасное место / Фото полиции Донецкой области

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