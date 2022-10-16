Ни для кого не секрет, что русские солдаты воруют у украинцев бытовую технику, унитазы и предметы роскоши. Однако это не самое ужасное. Захватчики отбирают самое ценное, что есть у Украины – детей. Об этом сказал глава мэрии оккупированного Мелитополя в Запорожской области Федоров в эфире национального телемарафона.

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Куда вывозят украинских детей с оккупированных территорий

В последние месяцы все больше разговоров о том, что вражеская сторона депортирует людей на территорию России. Мэр Мелитополя, к сожалению, подтвердил этот факт и привел данные, которые ему известны.

Сегодня можем подтвердить тот факт, что они уносят наших детей. Из Энергодара вывезли 300 детей в Анапу. Сегодня готовятся вывозить детей из Мелитополя в Крым или Краснодарский край,

– отметил Федоров.

По его словам, россияне начали вывозить украинских детей, потому что к ним привязаны родители. Очевидно, в планах оккупантов сделать так, чтобы потом матери и папы возвращались за своими детьми в Россию и не могли уехать с территории враждебного государства.

Депортация 30 тысяч жителей Херсонщины

Еще более критична ситуация в Херсонской области. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что россияне планируют вывезти на свои земли 30 тысяч украинцев. Среди них много детей.

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Чиновник отметил, что это происходит из-за того, что Вооруженные Силы продолжают контрнаступление на Херсон. Детей вывозят якобы на "оздоровление", а потом не вернут, потому что Вооруженные Силы освободят Херсонщину и у оккупантов "будет повод" оставить несовершеннолетних на своих территориях.

Сообщается, украинских детей везут в направлении Крыма. Об этом написал журналист Константин Рыженко.

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