Ні для кого не секрет, що російські солдати крадуть в українців побутову техніку, унітази та предмети розкоші. Однак це не найстрашніше. Загарбники відбирають найцінніше, що є в України, – дітей. Про це сказав очільник мерії окупованого Мелітополя в Запорізькій області Федоров в ефірі національного телемарафону.

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Куди вивозять українських дітей з окупованих територій

В останні місяці все більше розмов про те, що ворожа сторона депортує людей на терени Росії. Мер Мелітополя, на жаль, підтвердив цей факт та навів дані, що йому відомі.

Сьогодні можемо підтвердити той факт, що вони забирають наших дітей. З Енергодара вивезли 300 дітей в Анапу. Сьогодні готуються вивозити дітей з Мелітополя до Криму або Краснодарського краю,

– зазначив Федоров.

За його словами, росіяни розпочали вивозити українських дітей, тому що до них прив'язані батьки. Вочевидь, у планах окупантів зробити так, щоб потім матері та татусі поверталися за своїми дітлахами в Росію і не могли виїхати з території ворожої держави.

Депортація 30 тисяч жителів з Херсонщини

Ще більш критична ситуація в Херсонській області. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський сказав, що росіяни планують вивезти на свої землі 30 тисяч українців. Серед них є багато дітей.

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Чиновник зазначив, що це відбувається через те, що Збройні Сили продовжують контрнаступ на Херсон. Дітей вивозять начебто на "оздоровлення", а потім не повернуть, бо Збройні Сили звільнять Херсонщину та в окупантів "буде привід" залишити неповнолітніх на своїх територіях.

Повідомляється, українських дітей везуть в напрямку Криму. Про це написав журналіст Констянтин Риженко.

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