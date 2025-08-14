Во время операции "Паутина" СБУ столкнулась с неожиданной ситуацией. Василий Малюк поделился, как агенты оперативно придумали историю, чтобы избежать подозрений.

Об инциденте и его решении рассказал Председатель СБУ Василий Малюк в интервью в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Как СБУ справились с непредсказуемой ситуацией?

Во время спецоперации "Паутина" в момент подготовки автомобилей с модульными домиками к отправке один из негласных помощников СБУ случайно показал боевые дроны.

Получилось так, что один из наших негласных помощников просто случайно нажал кнопку и отъехала крыша домика. И один из водителей увидел дроны, которые стояли в боевом порядке,

– рассказал Малюк.

Председатель СБУ поделился, что его команда немедленно среагировала. Они оперативно связались с агентом, что держал контакт, и придумали легенду. Согласно выдумке это были специальные разведывательные дроны для охотничьих угодий.

По версии, они используются для подсчета популяции животных и выявления браконьеров. Свидетелю, который увидел дроны, было 63 года. Он, по словам Малюка, поверил в объяснения, поскольку не имел опыта работы с современными технологиями.

Малюк отметил, что ситуацию также спасло и то, что дроны не имели отдельных боевых частей. Он также отметил сообразительность негласного помощника, который на месте смог правильно донести легенду.

Ранее сообщалось, что СБУ эффективно срывает российский план "Диверсионный шум". С начала вторжения разоблачено 118 агентурных сетей России.