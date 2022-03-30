Среди погибших в результате теракта в Израиле могут быть двое украинцев

В результате теракта в Израиле среди погибших есть двое иностранцев. Допускают, что это могут быть украинцы.

Соответствующую информацию сообщают местные СМИ. О гибели двоих украинцев написали в телеграм-каналах 30 марта.

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В результате теракта в Израиле могли погибнуть украинцы

Частично идентифицированы жертвы сегодняшнего теракта: двое жителей Бней-Брака, двое иностранных рабочих и один полицейский,

– говорится в сообщении.

В телеграме написали, что погибшие иностранцы, вероятно, украинцы, которые два года работали в Бней-Браке и были знакомы со многими местными.

Украинский МИД еще не комментировал трагедию. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно.

Предварительно известно, что арабские израильтяне устроили теракт: двое вооруженных людей открыли огонь из оружия по прохожим и полицейским на автобусной остановке.

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