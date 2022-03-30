Серед загиблих унаслідок теракту в Ізраїлі можуть бути двоє українців

Унаслідок теракту в Ізраїлі серед загиблих є двоє іноземців. Припускають, що це можуть бути українці.

Відповідну інформацію повідомляють місцеві ЗМІ. Про загибель двох українців написали у телеграм-каналах 30 березня.

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Внаслідок теракту в Ізраїлі могли загинути українці

Частково ідентифіковані жертви сьогоднішнього теракту: двоє жителів Бней-Брака, двоє іноземних робітників та один поліцейський,

– мовиться у повідомленні.

У телеграмі написали, що загиблі іноземці, ймовірно українці, два роки працювали у Бней-Браку і були відомі багатьом місцевим людям.

Досі українське МЗС ще не коментувало трагедію. Тому ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Попередньо відомо, що арабські ізраїльтяни влаштували теракт. Зокрема двоє озброєних людей відкрили вогонь зі зброї по перехожих і поліцейських на автобусній зупинці.

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