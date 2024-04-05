США "дожали" Китай: зачем Байден звонил Си по телефону

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпинем. Си довольно долго отказывался от него, прикрываясь различными инициативами и манипуляциями, но когда Америка "нажала", процесс пошел.

Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов сказал 24 Каналу, что в ноябре на саммите APEC в Сан-Франциско были установлены определенные договоренности между президентом Байденом и Си Цзиньпином о том, как будет функционировать планета в 2024 году. С тех пор Америка делала много шагов для того, чтобы конкретизировать эти договоренности и поднять все проблемные темы в более широкой повестке, однако КНР делала все возможное, чтобы не идти на переговоры.

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Давление от США

Ожидалось, что звонок между Байденом и Си Цзиньпином состоится в феврале во время китайского Нового года, однако этого не произошло.

Си не хотел идти на этот звонок, и для этого блокировали различные инициативы, делали различные манипуляции. Но наконец Америка "прижала" Китай в этом процессе. Си пошел на телефонный звонок, потому что запрос был от Байдена,

– отметил Харитонов.

Есть два стейтмента (заявления – 24 Канал): американский и китайский. Американский стейтмент очень четкий, поскольку показывает весь перечень требований к КНР, в частности что касается России, российского ВПК и остановки российской войны в Украине.

В китайском стейтменте Украина упоминается в общем, но он содержит много важных нюансов на фундаментальном уровне.

Три принципа Си Цзиньпина

Си Цзиньпин опубликовал три принципа о взаимоотношениях с Америкой в 2024 году.

Напомню, что принципы и мысли Си Цзиньпина имеют статус закона в КНР, и эти вещи вписываются в уставы предприятий, потому что это коммунистическое тоталитарное государство,

– отметил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

Эти три принципа достаточно интересны как для Китая: там упоминается пункт о мире, пункт о справедливости и пункт о восстановлении доверия. Выглядит, что это про Америку, но на самом деле все, что касается Америки, касается всей планеты, безопасности всех демократов и, опять же, Украины.

Подтолкнула ситуация в Китае

По словам Харитонова, Китай "дожали" экономически: у него по многим моментам откат на 30 лет, дефляция и крах рынка недвижимости продолжаются, безработица растет, а иностранные капиталы упали за 2023 год на 80%.

На прошлой неделе состоялись три экономических форума во главе с Си Цзиньпином, которые провалились. Сразу после этого Си уже позвонил. Плюс военное сдерживание. Серьезные пакты будут подписаны на следующей неделе в Вашингтоне с участием Японии и Филиппин,

– сказал Артур Харитонов.

В таких условиях Си Цзиньпину будет необходимо выполнять требования Соединенных Штатов, и это положительно.

Разговор Байдена с Си: о каких темах говорили

Президент Байден обсуждал с Си рычаги влияния Китая на Россию и Иран в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке. Байден выразил обеспокоенность действиями Китая в Южнокитайском море, в частности, по поводу инцидента, когда китайские войска обстреляли из водометов филиппинское судно.

Также коснулись темы Тайваня. В частности, китайский лидер заявил, что вопрос Тайваня – это "красная линия" в отношениях Китая и США, а также сказал, что "Пекин не будет закрывать глаза на внешнюю поддержку его независимости".

Обсуждение сосредоточилось и на прогрессе, достигнутом с ноября во внедрении мер по ограничению производства и распространения основных химических веществ, используемых в производстве синтетических наркотиков.

Лидеры обсудили ситуацию с возможным запретом TikTok в США, и Байден подтвердил свою обеспокоенность в защите интересов национальной безопасности и безопасности данных американского народа.

США и Япония вместе с Великобританией, Австралией и Филиппинами хотят усилить свое партнерство, чтобы совместно противостоять упорной военной активности Китая. В рамках этих связей страны планируют сотрудничать в области оборонных технологий и увеличить количество совместных военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе.Ожидается, что это партнерство будет согласовано на встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена на саммите в Вашингтоне 10 апреля.