США "дотиснули" Китай: навіщо Байден телефонував Сі

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем. Сі досить довго відмовлявся від неї, прикриваючись різними ініціативами та маніпуляціями, та коли Америка "натиснула", процес пішов.

Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов сказав 24 Каналу, що у листопаді на саміті APEC у Сан-Франциско були встановлені певні домовленості між президентом Байденом і Сі Цзіньпіном про те, як буде функціонувати планета в 2024 році. Відтоді Америка робила багато кроків для того, щоб конкретизувати ці домовленості і порушити всі проблемні теми в ширшому порядку, однак КНР робила все можливе, що не йти на переговори.

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Тиск від США

Очікувалося, що дзвінок між Байденом і Сі Цзіньпіном відбудеться в лютому під час китайського Нового року, однак цього не сталося.

Сі не хотів іти на цей дзвінок, і для цього блокували різні ініціативи, робили різні маніпуляції. Але нарешті Америка "притиснула" Китай у цьому процесі. Сі пішов на телефонний дзвінок, тому що запит був від Байдена,

– зауважив Харитонов.

Є два стейтменти (заяви – 24 Канал): американський і китайський. Американський стейтмент дуже чіткий, оскільки показує весь перелік вимог до КНР, зокрема що стосується Росії, російського ОПК і зупинення російської війни в Україні.

У китайському стейтменті Україна згадується в загальному, але він містить багато важливих нюансів на фундаментальному рівні.

Три принципи Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін опублікував три принципи про взаємини з Америкою у 2024 році.

Нагадаю, що принципи та думки Сі Цзіньпіна мають статус закону в КНР, і ці речі вписуються в статути підприємств, бо це комуністична тоталітарна держава,

– наголосив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Ці три принципи досить цікаві як для Китаю: там згадується пункт про мир, пункт про справедливість і пункт про відновлення довіри. Виглядає, що це про Америку, але насправді все, що стосується Америки, стосується всієї планети, безпеки всіх демократів і, знову ж таки, України.

Підштовхнула ситуація в Китаї

За словами Харитонова, Китай "дотиснули" економічно: в нього з багатьох моментів відкат на 30 років, дефляція і крах ринку нерухомості тривають, безробіття зростає, а іноземні капітали впали за 2023 рік на 80%.

Минулого тижня відбулися три економічних форуми на чолі з Сі Цзіньпіном, які провалилися. Одразу після цього Сі вже подзвонив. Плюс військове стримування. Серйозні пакти будуть підписані наступного тижня у Вашингтоні за участі Японії і Філіппін,

– сказав Артур Харитонов.

У таких умовах Сі Цзіньпіну буде необхідно виконувати вимоги Сполучених Штатів, і це позитивно.

Зверніть увагу! США і Японія разом із Великою Британією, Австралією та Філіппінами хочуть посилити своє партнерство, аби спільно протистояти наполегливій військовій активності Китаю. В межах цих зв'язків країни планують співпрацювати в галузі оборонних технологій та збільшити кількість спільних військових навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що це партнерство буде узгоджене на зустрічі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди і президента США Джо Байдена під час саміту у Вашингтоні 10 квітня.

Розмова Байдена із Сі: про які теми говорили