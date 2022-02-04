В США обстреляли автобус: ранена беременная женщина
Источник:ABC News
В США в городе Оровилл обстреляли автобус с пассажирами. В результате один человек погиб, а еще четверо – получили ранения.
Город Оровилл в штате Калифорния. Сообщают, что стрельба произошла 2 февраля.
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Стрелок хотел сбежать
Мужчина открыл огонь прямо в автобусе, который был припаркован возле местного круглосуточного магазина. Он произвел более 10 выстрелов.
После этого стрелок пытался скрыться, но полиция задержала его неподалеку от места преступления. Злоумышленником оказался 21-летний парень, который ранее уже имел судимость.
Оружие изъяли.
Кого ранили
Пострадали четыре человека. Среди них 11-летний ребенок, 25-летняя беременная и двое мужчин, которым по 30 и 32 года. Последний находится в критическом состоянии.
Место стрельбы / Фото KXTV
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В мае 2021 года в штате Калифорния произошла похожая стрельба. В Окленде неизвестные открыли огонь по автобусу для вечеринок. Тогда погибли 2 женщины, еще 5 – получили ранения. Автобус атаковали по меньшей мере двое стрелков, прозвучало около 70 выстрелов.
В одном из сел в Косово в ноябре 2021 тоже расстреляли школьный автобус. Водитель и двое детей погибли. Еще двоих с ранением госпитализировали.