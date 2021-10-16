В США во время ареста произошла перестрелка: погиб один правоохранитель, еще двое – ранены

В одном из баров Хьюстона, что в Техасе, произошла стрельба во время ареста. В результате инцидента один правоохранитель погиб, еще двое – получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Джеймс Джонс.

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Попали в засаду

По его словам, заместители констебля округа Харрис работали в баре 45 North Bar and Lounge, прибыв на вызов из-за потасовки.

Согласно предварительной информации, они пытались произвести арест, когда злоумышленник с винтовкой из засады открыл огонь.

Одного ранили в спину;

Другому пуля попала в ногу;

Третий умер в медучреждении.

Джеймс Джонс отметил, что неизвестно стреляли ли правоохранители в ответ.

Арестовали одного человека

К слову, удалось арестовать одного человека, однако стрелка до сих пор ищут.

Сейчас полиция американского города Хьюстон начала расследование. По их версии, помощники констебля пытались помешать ограблению.

В Техасской ассоциации округов указали, что констебли являются лицензированными офицерами по поддержанию порядка. Они выполняют различные правоохранительные функции.

В США во время ареста произошла перестрелка / Фото AP