У США під час арешту сталася стрілянина: загинув один правоохоронець, ще двоє – поранені

В одному з барів Г'юстона, що у Техасі, сталася стрілянина під час арешту. Внаслідок інциденту один правоохоронець загинув, ще двоє – зазнали вогнепальних поранень.

Про це повідомив заступник начальника поліції міста Джеймс Джонс.

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Потрапили у засідку

За його словами, заступники констебля округу Харріс працювали у барі 45 North Bar and Lounge, прибувши на виклик через сутичку.

Згідно з попередньою інформацією, вони намагалися провести арешт, коли зловмисник з гвинтівкою із засідки відкрив вогонь.

Одного поранили у спину;

Іншому куля потрапила у ногу;

Третій помер у медзакладі.

Джеймс Джонс зазначив, що невідомо чи стріляли правоохоронці у відповідь.

Заарештували одну особу

До слова, вдалося заарештувати одну особу, однак стрілка досі розшукують.

Наразі поліція американського міста Г'юстон розпочала розслідування. За їхньою версією, помічники констебля намагалися завадити пограбуванню.

У Техаській асоціації округів вказали, що констеблі є ліцензованими офіцерами з підтримання порядку. Вони виконують різні правоохоронні функції.

У США під час арешту сталася стрілянина / Фото AP