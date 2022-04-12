На станции метро в Нью-Йорке произошла стрельба: есть много раненых
12 апреля 2022 , 16:55Читати новину українською
Источник:ABC News
На одной из станций метро в Нью-Йорке неизвестный в противогазе и строительном жилете открыл огонь по людям. Из-за этого по меньшей мере 13 человек пострадали.
Полиция сейчас ищет нападавшего, из-за этого частично прекращено движение метро. Также на станциях нашли подозрительные пакеты, которые сейчас проверяют.
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