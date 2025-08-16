В Мариуполе почти полностью обмелело Старокрымское водохранилище. Это единственный источник водоснабжения временно оккупированного города.

Объем воды значительно меньше потребности, что грозит дефицитом и проблемами для экосистемы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Смотрите также В Мариуполе неизвестные сожгли вышку оккупантов

Что известно о дефиците воды в Мариуполе?

Во временно оккупированном Мариуполе Старокрымское водохранилище, которое является единственным источником водоснабжения города, почти полностью обмелело. Местные жители выложили соответствующие фото в социальных сетях, показав, что воды осталось крайне мало.

Приблизительный дебит водохранилища – это 35 тысяч кубических метров в сутки. А городу нужно подавать 150 тысяч кубических метров. А ускоренное обмеление может привести к тому, что город вообще останется без воды,

– объяснили в горсовете.

Почти высохшее Старокрымское водохранилище / Фото из телеграмма Мариупольского городского совета

Оккупанты также признают, что кроме дефицита воды, город может столкнуться с потерей рыбы и водных экосистем, а также повышается риск вспышек инфекций.

Как отмечают местные власти, до оккупации Мариуполь получал воду из канала Северский Донец и резервного Старокрымского водохранилища. Повреждение канала во время вторжения России заставило город перейти только на резервное водоснабжение.

Кстати, в украинском Мариуполе вопрос водоснабжения планировали решить с помощью масштабного инвестиционного проекта по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Он предусматривал строительство новой фильтровальной станции.

Проект реализовывался при поддержке правительства Франции и должен был быть введен в 2023 – 2024 годах, однако война помешала его воплощению.