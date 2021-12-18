Статистика PornHub показала ментальную разницу между украинцами и россиянами

Украина вошла в рейтинг 20 стран по просмотрам видео для взрослых на Pornhub за 2021 год. Согласно данным ресурса, преимущества наших граждан при выборе контента 18+ все больше "солидаризируются" с нашими западными европейскими соседями, а не с другими постсоветскими странами.

Такие выводы можно сделать из обзора от Pornhub Insights, который сделал анализ самых горячих тенденциях, сроков и поисковых запросов пользователей во всем мире.

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Топ-20 стран по трафику на Pornhub

Первое место в рейтинге заняли США, а вот Украина заняла 14 строчку, обогнав на несколько пунктов Россию. В целом в двадцатку попали следующие страны: США, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Мексика, Канада, Германия, Филиппины, Бразилия, Испания, Австралия, Польша, Украина, Нидерланды, Аргентина, Колумбия, Россия, Швеция, Чили.

Рейтинг 20 стран по просмотрам PornHub / Фото Pornhub Insights

Тенденции любителей "клубнички" в Украине

Из анализа просмотров ресурса пользователями интернета в Украине следует, что в 2021 году количество поисковых запросов с использованием кириллицы резко увеличилось.

Различие между украинцами и россиянами

Именно категория видео MILF заняла передовые позиции – контент такой направленности вместе с украинцами больше всего смотрят в таких странах ЕС, как Германия, Польша, Нидерланды.

А вот видео категории "хентай" в Украине потеряло несколько пунктов. Такой контент среди пользователей ресурса на территории Евразии является самым популярным в России, Беларуси, Балтийских странах.

Пользователи в соцсетях уже предполагают, что это и есть ментальная разница между украинцами и русскими.

Тенденции любителей "клубнички" в Украине и мире / Фото Pornhub Insights

Что означает MILF и "хентай" MILF обозначает сексуально привлекательную зрелую женщину, в возрасте 40+ лет, у которой уже есть дети. Термин стал популярен благодаря фильму "Американский пирог". Хентай – аниме, комиксы или рисунки соответствующей стилистики, в которых большую часть занимают эротические или даже порнографические элементы.

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