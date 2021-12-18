Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами

Україна увійшла рейтингу 20 країни за переглядами відео для дорослих на Pornhub за 2021 рік. Згідно з даними ресурсу, переваги наших громадян при виборі контенту 18+ все більше "солідаризуються" з нашими західними європейськими сусідами, а не з іншими пострадянськими країнами.

Такі висновки можна зробити з огляду від Pornhub Insights, який зробив аналіз найгарячіших тенденції, термінів і пошукових запитів користувачів у всьому світі.

Більше про це Часу дарма не гаяли: PornHub розповів, яким був 2021 рік для українців

Топ-20 країн по трафіку на Pornhub

Перше місце у рейтингу зайняли США, а от Україна посіла 14 сходинку, обігнавши на декілька пунктів Росію. Загалом до двадцятки потрапили такі країни: США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія, Мексика, Канада, Німеччина, Філіппіни, Бразилія, Іспанія, Австралія, Польща, Україна, Нідерланди, Аргентина, Колумбія, Росія, Швеція, Чилі.



Рейтинг 20 країн за переглядами PornHub / Фото Pornhub Insights

Тенденції любителів "полунички" в Україні

З аналізу переглядів ресурсу користувачами інтернету в Україні випливає, що у 2021 році кількість пошукових запитів з використанням кирилиці різко збільшилася.

Відмінність між українцями та росіянами

Саме категорія відео MILF зайняла передові позиції – контент такої спрямованості разом з українцями найбільше дивляться у таких країнах ЄС, як Німеччина, Польща, Нідерланди.

А ось відео категорії "хентай" в Україні втратило кілька пунктів. Такий контент серед користувачів ресурсу на території Євразії є найпопулярнішим в Росії, Білорусі, Балтійських країнах.

Користувачі у соцмережах вже припускають, що це і є ментальна різниця між українцями та росіянами.



Тенденції любителів "полунички" в Україні та світі / Фото Pornhub Insights

Що означає MILF та "хентай" MILF позначає сексуально привабливу зрілу жінку, у віці 40+ років, яка вже має дітей. Термін став популярний завдяки фільму "Американський пиріг". Хентай – аніме, комікси або малюнки відповідної стилістики, в яких більшу частину займають еротичні або навіть порнографічні елементи.

Чому Україна – не Росія і як ми змінилися після 2014 року: дивіться відео