Десятки стран ОБСЕ начали собственное расследование похищения Россией украинских детей

45 государств-членов ОБСЕ поддержали расследование похищения Россией украинских детей. Ряд стран согласились направить своих экспертов для проведения миссий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ряд стран ОБСЕ начал собственное независимое расследование случаев похищения Россией украинских детей.

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45 стран-участниц ОБСЕ присоединились к "Московскому механизму"

Кулеба сообщил, что 45 государств ОБСЕ присоединились к Московскому механизму, чтобы помочь решить проблему похищения украинских детей Россией.

Я приветствую привлечение 45 государствами ОБСЕ московского механизма для решения проблемы принудительного перемещения украинских детей в Россию. Нам нужны решительные совместные действия, чтобы прекратить эту практику геноцида, вернуть детей в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности,

– сказал он.

Что такое "Московский механизм" Это формальная процедура, позволяющая начать краткосрочную международную миссию по установлению фактов для решения конкретной проблемы с правами человека в регионе ОБСЕ.



Отчет этой миссии будет иметь юридическое значение для привлечения к ответственности виновных в Международном уголовном суде.

Украина готова забрать депортированных украинских детей-сирот на границе России с любой страной ЕС

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире единого телемарафона новостей сообщила, что сейчас процесс возвращения похищенных детей происходит точечно. Он очень сложный и длительный, ведь поиск, все необходимые процедуры и дорога занимают много месяцев.

Верещук уточнила, что таким образом с территории России уже удалось унести 327 детей. И если у малышей есть родители, то этим занимаются они. А для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и отцом, и матерью есть государство.

Как представитель правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций – ООН, МККК или другой – мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с Россией. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия,

– сказала она.

Родителей, опекунов, бабушек, дедушек, чьи дети находятся на территории России или временно оккупированной территории Украины, призывают обращаться в Офис Уполномоченного на горячую линию: 0 800 501 720.