Десятки країн ОБСЄ розпочали власне розслідування викрадення Росією українських дітей

45 держав-членів ОБСЄ підтримали розслідування викрадення Росією українських дітей. Низка країн зголосились направити своїх експертів для проведення місій.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що низка країн ОБСЄ розпочала власне незалежне розслідування випадків викрадення Росією українських дітей.

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45 країн-учасниць ОБСЄ долучились до "Московського механізму"

Кулеба повідомив, що 45 держави ОБСЄ долучились до Московського механізму, щоб допомогти розв'язати проблему викрадення українських дітей Росією.

Я вітаю залучення 45 державами ОБСЄ московського механізму для вирішення проблеми примусового переміщення українських дітей Росією. Нам потрібні рішучі спільні дії, щоб припинити цю практику геноциду, повернути дітей в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності,

– сказав він.

Що таке "Московський механізм" Це формальна процедура, яка дозволяє розгортання короткострокової міжнародної місії зі встановлення фактів для розв'язання конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ.



Звіт цієї місії матиме юридичне значення для притягнення до відповідальності винних у Міжнародному кримінальному суді.

Україна готова забрати депортованих українських дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною ЄС

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук в ефірі єдиного телемарафону новин повідомила, що наразі процес повернення викрадених дітей відбувається точково. Він дуже складний і довготривалий, адже пошук, всі необхідні процедури та дорога займають багато місяців.

Верещук уточнила, що у такий спосіб з території Росії вже вдалося забрати 327 дітей. І якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони. А для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і батьком, і матір'ю є держава.

Як представник Уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон з Росією. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія,

– сказала вона.

Батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території Росії чи на тимчасово окупованій території України, закликають звертатися в Офіс Уповноваженого на гарячу лінію: 0 800 501 720.