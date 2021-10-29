Страшно интересно: топ 5 книг жанра horror

Если вы любите пощекотать себе нервы, а ваши любимые фильмы исключительно жанра horror и триллеры, наша подборка страшных книг наверняка придется вам по душе. Далее читайте на украинском.

До вашої уваги справжні генії пера і майстри жанру. Містичні тварини, серійні убивці, паранормальні явища, божевільні ідеї, алхімія — добірка кращих книг найпохмурішого жанру літератури, після яких вам точно не заснути.

До теми Що читати: ТОП-5 найпопулярніших електронних книг

Воскреситель. Анатомія фантастичних істот | Ерік Б. Гадспет

Якщо вам подобається темне фентезі, якщо вам подобаються жахи в стилі Едгара Аллана По, Герберта Уеллса і Мері Шеллі, то ця книга для вас. Починається "Воскреситель" з суперечливої гіпотези: а що, як усі міфічні істоти були предками сучасної людини?

"Воскреситель" — це дві дивовижні книги в одній, які об'єдналися, щоб стати чимось збоченим, страхітливим і прекрасним одночасно.

Перша — це вигадана біографія доктора Спенсера Блека: від дитинства, проведеного за ексгумацією трупів, до навчання медицині, подорожей з карнавалами й загадкового зникнення в кінці.

Друга книга — це головна праця життя доктора Блека — "Кодекс вимерлих тварин" — драконів, кентаврів, пегасів, церберів, кожна з яких представлена на ретельно деталізованих анатомічних ілюстраціях. Тож будьте готові до відчуття холоду, що пробігає по потилиці, яке буде супроводжувати вас до останньої сторінки.

Нічний сталкер | Роберт Бриндза

Однієї спекотної літньої ночі детектива Еріку Фостер викликають на місце вбивства. Потерпілим виявився лікар, зап’ястя якого були зв’язані, а очі випирали через прозорий поліетиленовий пакет, туго зав’язаний на голові.

Через кілька днів ще одну жертву знаходять мертвою за точно таких же обставин. Коли Еріка та її команда почали розслідування, вони вийшли на слід серійного вбивці, який переслідує своїх жертв, перш ніж скоїти злочин.

Усі жертви – самотні чоловіки, які вели усамітнений спосіб життя. Чому їхнє минуле оповито таємницею? І що їх пов’язує з вбивцею?

У той час як на Лондон спадає хвиля спеки, Еріка робить все, щоб зупинити нічного сталкера до того, як кількість загиблих зросте, навіть якщо потрібно ризикнути своєю роботою. Але жертви можуть бути не єдиними, за якими спостерігає вбивця… На кону може бути власне життя Еріки. Детективна історія однозначно сподобається поціновувачам творів Ю Несбьо та Поли Гоукінз.

Алея жаху | Вільям Ліндсей Ґрешем

"Алея жахів" починається з незвичного опису фаната карнавальних шоу – жалюгідної людини, яка викликає огиду і глузування вуайєристського натовпу. Молодий Стен Карлайл — харизматичний юнак, розумний і амбітний, який працює у мандрівному карнавалі. Згодом він стає повноцінним спіритуалістом, який задовольняє примхи заможних і довірливих городян.

Схоже, що світ належить Стенові. Тож він намагається спокусити мадмуазель Зену, щоб довідатися про секрет її карнавального номеру, в якому вона читає думки інших людей. Що зробить молодий, розумний і жорстокий юнак?

"Алея жаху" — одна з найстрашніших та наймістичніших кримінальних історій 20 століття! На початку січня 2022 року на українського глядача чекає нова екранізація "Алеї жаху" від режисера Ґільєрмо дель Торо з Кейт Бланшетт, Бредлі Купером, Віллемом Дефо у головних ролях!

Зодіак убивств | Шімада Соджі

У замкненій кімнаті знайшли мертвого художника, який мешкав в оточенні жінок — доньок, пасербиць і племінниць. Після його смерті знайшли страшні щоденники, в яких ішлося про алхімічні формули й астрологічні знаки, та це не найжахливіше. Найстрашніше те, що в них окреслено плани вбивства цих жінок. Художник мав божевільну ідею, що тільки одна з них досконала і поєднала в собі все найліпше з усіх знаків зодіаку, і для того щоб ця жінка жила, потрібно вбити інших.

"Зодіак убивств" — це містичний детективний трилер, історія вбивств за зодіаком, яка бентежить розум і змушує невідривно слідувати за сюжетом оповідання.

Маленька зла книжка | Магнус Міст

Вона прагне розповісти жахливі історії, від яких завмирає серце і холоне кров у жилах. Вона прагне заманити у пастку любителів пригод та хоче випробувати відчайдухів на мужність. Вона — найзліша та найстрашніша дитяча книжка у світі! Хоча насправді все буде весело, яскраво і дуже незвично. Бестселер за версією престижного журналу Spiegel — інтерактивна моторошна забава для безстрашних дітей, яка допоможе полюбити читання.