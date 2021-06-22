Пропонуємо до вашої уваги топ 5 найпопулярніших електронних книг, згідно з даними інтернет-книгарні Book24 і видавництва BookChef.

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Big money. Принципы первых

Євген Черняк — автор популярного YouTube-каналу Big Money. На написання книги "Принципы первых" Євгена надихнув власний проєкт Big Money, у межах якого Євген зустрічається з успішними українськими підприємцями і власниками великих бізнесів.

Книга, в якій 11 відомих підприємців розкривають свої секрети успіху, є абсолютним бізнес-бестселером України. На сьогодні продано понад 100 000 паперових примірників і очолює топ завантажень.

Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого

Дмитро Дубілет — один із найбільш медійних, позитивних і ефективних підприємців країни. Здається, все за що він береться, у нього виходить. Як він домагається свого? Книга складається з 9 розділів, заснованих на особистому досвіді Дмитра.

У бестселері йдеться про практичні речі й про те, що надихає: розробка бізнес-ідей, побудова команди, маркетинг, продажі, а також 50 ідей, як втілити принципи Дмитра і домогтися свого.

21 урок для 21 століття

Попередні книги Ювала Ноя Харарі вже сколихнули світ та стали справжніми бестселерами. "21 урок для 21 століття" змушує замислитись над питанням сьогодення. Автор пише про наш світ, який кожного дня стає складнішим для розуміння. Як нам боротися із епідемією фейкових новин? Чи зможемо захиститися від ядерних катастроф? Що зупинить тероризм? Які цивілізації домінують: Іслам, Захід чи Схід? Чи буде нова Світова війна?

Основне завдання цієї книги — це залучення уваги читачів до постійних і дестабілізуючих змін, що відбуваються у світі. А також розвиток в кожному співчуття, життєстійкості й критичного мислення.

Проблема трьох тіл

Науково-фантастичний роман знаного у всьому світі китайського фантаста Лю Цисіня. Три Сонця, навколо яких обертається планета з позаземною цивілізацією, створюють загрозу її існуванню. Розумні створіння шукають порятунку. Аж тут надходить сигнал із Землі, надісланий у космос із секретної військової бази. Інопланетяни планують вторгнення, якому частина землян радіє, а інша сприймає як загрозу життю. Всі ці події описані після короткого екскурсу в історію "культурної революції" у Китаї, звідки і починається історія однієї із героїнь роману.

Роман здобув престижну премію HUGO у номінації "Найкращий роман", був відзначений премією "Локус" за найкращий науково-фантастичний роман і отримав схвальні відгуки від Марка Цукерберга і Барака Обами.

О мой бот!

Завершує добірку книга-чат київського письменника Антона Фрідлянда. Якщо попередні книги доступні в друкованому вигляді, то книга "О мой бот!" запропонована читачеві лише в електронній версії. Вона складається з 17 історій, побудованих у форматі чату.

Цікаво, що скачати книгу можна не лише на сайтах інтернет-магазинів, а й через спеціальний чат-бот, який розробило видавництво спільно з автором. Користувачі можуть викликати чат-бот у Facebook, а він своєю чергою запропонує читачеві пройти тест, за результатами якого визначить, з якої історії слід розпочати читання книги.