Стрельба в Бельгии: что известно о мужчине, убившем двух шведов перед футбольным матчем
Источник:BFM TV
В центре Брюсселя перед футбольным матчем сборных Бельгии и Швеции произошла стрельба. Мужчина, убивший двух футбольных болельщиков, умер в реанимации.
Известно, что злоумышленник – 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэ. Накануне стрельбы он опубликовал видео, в которых заявил, что является членом ИГИЛ, и называл себя "моджахедом, борющимся за дело Бога".
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Что известно о мужчине, совершившем теракт
Свидетели стрельбы рассказывали, что Абдесалем Лассуэ во время стрельбы кричал "Аллаху Акбар". В полиции рассказали, что злоумышленник прибыл в Бельгию в 2019 году. Он сразу подал заявление о предоставлении убежища, однако получил отказ. Впрочем, Абдесалем не уехал из Бельгии. Член ИГИЛ, как сам себя идентифицировал в видео перед стрельбой, проживал в коммуне Схарбек.
В базах бельгийской полиции говорится, что тунисцы уже подозревали в контрабанде людей, однако его вины не доказали и веских доказательств не нашли. Кроме того, Абдесалем был судим в Тунисе.
В 2016 году полиция Бельгии уже получала информацию, что Абдесалем – радикально настроенный, но во время обысков правоохранители не обнаружили ничего, что указывало бы на это. Более того, в 2023 году на преступника уже жаловались в полицию. Бельгиец заявил, что Абдесалем угрожал ему, однако полиция и тогда не смогла осудить тунисца.
В своих соцсетях Абдесалем активно освещал войну между Израилем и ХАМАС. Впрочем, правоохранители считают, что стрельба в центре Брюсселя перед футбольным матчем не связана с этими событиями.
Газета Het Laatste Nieuws предполагает, что поводом для нападения на шведов могло стать сожжение Корана, которое произошло еще несколько месяцев назад.
Теракт в центре Брюсселя: главное
- Вечером 16 октября, около 19:15 по местному времени, в центре Брюсселя на площади Сентелетт раздались выстрелы. Стрельба произошла недалеко от стадиона имени короля Бодуэна, где проходил матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.
- Мужчина под крик "Аллаху Акбар" застрелил двух футбольных фанатов, одетых и футболки шведской сборной по футболу. Одна женщина получила ранения.
- Совершившего теракт Абдесалем Лассуэ смогли разыскать лишь на утро 17 октября. Впрочем, во время задержания он сопротивлялся, поэтому правоохранители выстрелили в террориста. С ранениями его госпитализировали, однако Абдесалем Лассуэ скончался в реанимации.