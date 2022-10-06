Никакой бронежилет бы не спас, – Нацполиция о ранении погибшей полицейской

В Черновцах 3 октября правоохранители пытались задержать подозреваемого в растлении несовершеннолетних, однако мужчина устроил стрельбу. В результате погибла полицейская.

Таисии Татарин было всего 22 года. Руководитель Национальной полиции в Черновицкой области Руслан Дударец на брифинге рассказал о гибели девушки.

На тему Задержанный в Черновцах стрелок умер: первые подробности о злоумышленнике

Бронежилет бы не помог

Дударец рассказал, что 22-летняя патрульная погибла во время исполнения должностных обязанностей.

"Она со своим напарником пыталась задержать лицо, совершавшее действия сексуального характера в отношении детей. В бассейне возле бывшей школы №27, сейчас лицей №20", – добавил правоохранитель.

Полицейский отметил, что преступник применил против патрульных оружие.

Никакой бронежилет при таких ранениях ее бы не спас. Я не буду конкретизировать эти вещи, куда она получила ранение, но оно было смертельным и одно сразу,

– заметил Дударец.

Он подытожил, что другой патрульный получил 2 ранения, а одна из пуль попала в бронежилет.

Заметьте Правоохранители рассказали, как и где удалось задержать стрелка в Черновцах

Кратко о трагедии в Черновцах

Трагедия в Черновцах произошла 3 октября. Мужчина открыл огонь по прибывшим по вызову полицейским. В полицию позвонили из-за того, что неизвестный совершал развратные действия на территории школы.

Увидев стражей порядка, подозреваемый открыл огонь. 22-летняя полицейская Таисия Татарин погибла, а ее коллега получил ранения. Патрульную, вероятно, убили выстрелом в упор в голову.

Полицейской было всего 22 года. В ряды патрульной полиции она пришла в августе 2020 года. Коллеги погибшей рассказали, что девушка была принципиальной и отзывчивой. Она верно и самоотверженно служила Родине и украинцам.

4 октября в Черновцах почтили память погибшей. Почтить Таисию пришли многие, среди которых друзья и коллеги погибшей.

Стоит посмотреть – жена оккупанта призвала убивать украинских детей: видео