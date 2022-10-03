Полицейскую в Черновцах убили выстрелом в упор в голову, - СМИ
Источник:"Черновицкий луч"
В Черновцах во время задержания подозреваемого в развращении несовершеннолетних погибла полицейская. Сотрудницу полиции, вероятно, убили выстрелом в упор в голову.
Стрельба произошла на улице Воробкевича во время задержания злоумышленника. Сообщается, что 22-летнюю полицейскую застрелили в упор в голову из автомата Калашникова.
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Погибшей полицейской было 22 года
Местные СМИ пишут, что около 27 школы идет операция по задержанию нападающего. Преступник скрылся в многоэтажке около школы.Важно! В полиции Черновицкой области сообщили, что злоумышленник произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону правоохранителей.
В полиции подтвердили, что в результате стрельбы погибла патрульная полицейская, а ее напарник получил телесные повреждения.
Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей, когда те приехали по вызову. Экипаж патрульной полиции получил сообщение о совершении неизвестным мужчиной развратных действий на территории школы.
В полиции рассказали, что сейчас идет специальная операция для задержания стрелка. Информация о том, что детей взяли в заложники, не соответствует действительности.
В полиции опровергли гибель детей
- Информация о стрельбе в Черновцах появилась около 18:00. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко подтвердил, что произошла стрельба.
- В полиции Черновицкой области журналистам сообщили, что информация о гибели детей в результате стрельбы – ложная.
- Всех учеников забрали родные и теперь они находятся в безопасности.