Полиция назвала число жертв стрельбы в Копенгагене – злоумышленник уже задержан

В Дании 3 июля произошла стрельба в одном из торговых центров Копенгагена. В полиции рассказали, что 22-летний мужчина убил по меньшей мере 3 человека.

Насилие с использованием оружия является редким явлением в Дании. Пока причины поступка нападавшего неизвестны.

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Злоумышленника уже задержала полиция

Инспектор копенгагенской полиции Сорен Томассен рассказал, что 22-летний датчанин, устроивший стрельбу в одном из крупнейших торговых центров Скандинавии Field's, уже задержан. Никаких признаков, что к преступлению были причастны другие люди, нет. Однако полиция продолжает проводить расследование. По словам Томассена, слишком рано говорить о мотивах стрельбы.

Очевидцы рассказали, что некоторые люди спрятались в магазинах, когда раздались выстрелы. Другие же убегали, образуя паническую давку. Одним из свидетелей преступления был 53-летний ІТ-консультант Ганс Кристиан Штольц, приведший своих дочерей посмотреть на концерт Гарри Стайлза, который должен был состояться вечером возле торгового центра.

Это чистый ужас. Это ужасно. Вы можете задавать себе вопрос, как человек может поступить так с другим человеком, но это сверх... сверх всего возможного,

– рассказал мужчина.

По словам Томассена, среди жертв стрелка были 40-летний мужчина лет и двое "молодых людей". Кроме этого, еще как минимум 5 посетителей получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите фото с места происшествия / Фото The Associated Press

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По словам очевидца, нападавший гордился своим поступком

Инспектор копенгагенской полиции рассказал, что первые сообщения о стрельбе правоохранители получили в 17:37. Подозреваемый был задержан через 11 минут. Томассен заметил, что нападавший был "этническим датчанином" – так обычно описывают белокожих людей.

Датская телекомпания TV2 опубликовала фотографию злоумышленника, державшего винтовку. Ее сделал очевидец стрельбы Махди Аль-Вази.

"Он выглядел очень жестоким и злым. Он разговаривал со мной и во время того, когда я его снимал, сказал, что она (винтовка – 24 канал) – ненастоящая. Казалось, что он очень гордился тем, что делал", – отметил Аль-Вази.



Мужчина убил по меньшей мере 3 человека / Фото Махди Аль-Вази

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страна подверглась "жестокому нападению".

"Это непонятно. Душераздирающе. Бессмысленно. Наша прекрасная и обычно такая безопасная столица изменилась за долю секунды", – добавила премьер.

Люди в панике выбегали на улицу

На фото с места происшествия видно, как люди в панике выбегают из торгового центра. После стрельбы большое количество вооруженных полицейских патрулировали территорию. Также возле торгового центра находились автомобили пожарной службы.

Другой свидетель трагедии Лауриц Хермансен рассказал, что он был в магазине одежды со своей семьей, когда услышал 3 или 4 громких выстрела.

"Это звучало так, будто выстрелы звучали прямо возле магазина", – добавил мужчина.

После инцидента концерт Гарри Стайлза отменили. Также Королевский дворец Дании сообщил, что встреча с наследным принцем Фредериком, связанная с велогонкой Тур де Франс, также не состоится. Ее планировали провести на королевской яхте в Соннерборге.

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