Стрельба в магазине Запорожья: покупателя обидело требование надеть маску, и он пошел за оружием
Источник:полиция Запорожской области
В продовольственном магазине в Запорожье покупатель выстрелил в работника. Конфликт возник из-за нежелания первого надеть маску.
Полиция личность нарушителя установила. Дело возбудили по факту хулиганских действий.
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Стрельба в Запорожье из-за маски: подробности от полиции
Все произошло еще 29 ноября. В 19.35 в полицию Запорожья поступило сообщение, что в городскую больницу попал 47-летний мужчина с пулевым ранением. Привезли его туда из магазина, в котором пострадавший и работал.
В магазине пострадавшего обнаружили гильзу / Фото НПУ
Далее правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер наблюдения и установили ход событий в тот вечер:
- В 18:30 в магазине на улице 40 лет Победы между его владельцем и посетителем возник конфликт из-за нежелания последнего надевать медицинскую маску. Но сначала это была лишь драка.
- Минут через 15 после вроде бы исчерпанной ссоры покупатель вернулся в магазин, но уже с оружием в руках – и выстрелил предпринимателю в лицо.
Нападавший скрылся, но полицейские установили его личность – это оказался местный житель 1972 года рождения. Что интересно, разрешение на оружие (травматический пистолет) у него было.
Разрешение на травматический пистолет нападавший имел / Фото НПУ
Стрельба из-за защитной маски – случай неединичный в Украине. Напомним:
- В апреле в ТРЦ в центре Киева мужчина выстрелил в охранника за замечания о маске.
- В сентябре в Днепре в супермаркете один мужчина выстрелил в другого якобы за то, что он был без маски.
- И в ноябре в метро в Харькове после замечания о маске экс-полицейскому пришлось отстреливаться.